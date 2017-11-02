ФОТО и ВИДЕО: ”Мария спасла мне жизнь!" Как отъявленный уголовник вновь стал человеком

К тому времени, когда Имро (1978 года рождения) познакомился в интернете с симпатичной Марией, он уже провел за решеткой тринадцать лет. Оставалось еще шесть. Пара поженилиась в Тартуской тюрьме, и жизнь мужчины изменилась как по мановению волшебной палочки, пишет Eesti Ekspress.

”Моя бабушка Вильма Лепиксоо была первой скрипкой Эстонского государственного симфонического оркестра. Мой отец был алководителем, сидел, угнал Волгу. Моя мать была завскладом детских игрушек, так что машинок и плюшевых зверят у меня был много. Родители развелись, когда мне было шесть, и я стал ласнамяэским хулиганом, — рассказывает Имро. — Нас было семь друзей. Мы крали у пожилых людей сумки, избивали, воровали”.

Имро сел в возрасте 15 лет в 1994-м за угон машины, но постоянно сбегал и срок увеличился в четыре раза.

”В тюрьме не говорят о честной жизни. Там занимаются формированием уголовного общества. Обсуждается, кто к кем пойдет воровать после освобождения”, — описывает свою жизнь за решеткой мужчина.

В 2008 году в соцсетях Имро познакомился с Марией. После признания о том, что он пребывает в местах не столь отдаленных, девушка две недели не брала трубку, но Имро проявил настойчивость и дозвонился. Они общались 8-9 месяцев. Родные и друзья Марии называли ее сумасшедшей, но 11 марта того же года пара поженилась.



В 2009 году Имро ножом ударил другой заключенный, и суд пошел на досрочное освобождение. Не досидев трех лет и восьми месяцев, Имро вышел на свободу: ”Мария спасла мне жизнь! Если б не Мария, я был бы вором. Испорченным человеком. На сто процентов! Я постоянно говорю это Марии”.

Сейчас Имре трудился агентом по продаже, Мария — бухгалтером. У них подрастает дочь Кирсика, ей два года и восемь месяцев.