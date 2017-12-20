ФОТО и ВИДЕО: Майор и "генерал" Тийна и Яанек Зыбин

Лошадей Тийна Зыбин любила всегда. В 2009 года она первой из всех ветеринаров Эстонии стала проводить лошадям артроскопические операции на суставах.

Тийна специализируются на конной хирургии и ортопедии, но при необходимости в ее клинике помощь получают и собаки с кошками.

Тийна и ее муж майор Сил обороны Яанек Зыбин проживают в деревне Лясна в Ляэне-Вирумаа.

”Мы встретились в 2007 году, и теперь я майор в Силах обороны, а Тийна — генерал дома”, — смеется мужчина.



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