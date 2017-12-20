20.12.2017, 19:20

ФОТО и ВИДЕО: Майор и "генерал" Тийна и Яанек Зыбин

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Майор и "генерал" Тийна и Яанек Зыбин
Tiina ja Janek Zõbini kodutalu on Lääne-Virumaal Läsna külas, Hard Rock elab Tallinna hipodroomil, sest nõnda on lihtsam – perenaine töötab nii Tallinnas kui ka Tartus.Foto: Tiit Blaat

Лошадей Тийна Зыбин любила всегда. В 2009 года она первой из всех ветеринаров Эстонии стала проводить лошадям артроскопические операции на суставах.

Тийна специализируются на конной хирургии и ортопедии, но при необходимости в ее клинике помощь получают и собаки с кошками.

Тийна и ее муж майор Сил обороны Яанек Зыбин проживают в деревне Лясна в Ляэне-Вирумаа.

”Мы встретились в 2007 году, и теперь я майор в Силах обороны, а Тийна — генерал дома”, — смеется мужчина.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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