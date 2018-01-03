03.01.2018, 19:04

ФОТО и ВИДЕО: Личное рождественское чудо семьи Вийк


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Личное рождественское чудо семьи Вийк
Tõnn (vasakult), Kalle, Linda, Rita ja Mats toimetavad kõige enam oma avara kodu esimesel korrusel – seal asuvad nii Matsi tuba, köök kui ka muu eluks vajalik ja kõik saavad olla koos.

Девушка с Сааремаа Рита и деревенский парень из Тырвавере Калле познакомились 27 лет назад в Тарту, где оба обучались эстонской филологии. Сейчас они вместе с тремя детьми живут в Синди в Пярнумаа.

Старший сын супругов Матс появился на свет с врожденным пороком сердца. Через девять месяцев после рождения ему сделали операцию и последующие 14 лет он мог наслаждаться обычной жизнью обычного мальчика. Врачи предупреждали, что в переходном возрасте организм начнет быстро расти, сердце не будет за ним поспевать и может что-то случиться. Так и произошло: четыре года назад его сердце остановилось.

Несколько месяцев он пролежал, не контактируя с окружающими, но потихоньку его состояние стабилизировалось и Рождество он смог провести дома со своей семьей. ”Я больше не хочу быть здесь один”, — сказал Матс медсестре, когда наконец-то смог снова заговорить. Спустя некоторое время его выписали из больницы окончательно.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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