ФОТО и ВИДЕО: Лайне Тарвис: важнее всего — чтобы войны не было

Судьба Лайне Тарвис такая же, как у многих других жителей Сырве. Война разбросала их по миру и теперь о былой густонаселенности этой части Сааремаа напоминает лишь цветущая по весне сирень. В тех местах, где раньше находились хутора.

”Я родом с Сырве, из деревни Сяэре, — рассказывает женщина. — Этой территории доставалось больше всего во всех воинах. И особенно во время Второй мировой, когда пришли русские и мыс Сырве остался последним местом, где стояла немецкая армия”.

”Жизнь такова, что что бы ни случилось, человек может сделать многое, чтобы его жизнь была нормальной. Но война — это настолько страшно, что важнее всего, чтобы ее не было”, — говорит Лайне.



Полностью историю можно прочитать здесь.