24.12.2017, 21:30

ФОТО и ВИДЕО: Лайне Тарвис: важнее всего — чтобы войны не было


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Лайне Тарвис: важнее всего — чтобы войны не было
Hoolimata saatuselöökidest, ei ole Laine Tarvis masendusse langenud, vaid usub, et inimene saab ise päris palju oma elu muutmiseks ära teha.Foto: Priit Simson

Судьба Лайне Тарвис такая же, как у многих других жителей Сырве. Война разбросала их по миру и теперь о былой густонаселенности этой части Сааремаа напоминает лишь цветущая по весне сирень. В тех местах, где раньше находились хутора.

”Я родом с Сырве, из деревни Сяэре, — рассказывает женщина. — Этой территории доставалось больше всего во всех воинах. И особенно во время Второй мировой, когда пришли русские и мыс Сырве остался последним местом, где стояла немецкая армия”.

”Жизнь такова, что что бы ни случилось, человек может сделать многое, чтобы его жизнь была нормальной. Но война — это настолько страшно, что важнее всего, чтобы ее не было”, — говорит Лайне.

Полностью историю можно прочитать здесь.

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