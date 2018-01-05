ФОТО и ВИДЕО: Какой мы национальности? Проживающая в Таллинне Лена воссоединилась с дальними родственниками

Лена Гилтс — одна из многих русских Эстонии, которые не могут ответить для себя на вопрос: кто я и куда принадлежу? Таким же вопросом задается ее дальний родственник из Австралии Евген Шлуссер. Их пути пересеклись благодаря еще одной дальней родственнице Сюзанне.

Несколько лет назад проживающая в Германии Сюзанне узнала от своего дальнего родственника из Австралии о том, что в Эстонии живет еще одна их дальняя родственница Лена. Поскольку Сюзанне все равно собралась в Таллинн на практику в издание Eesti Päevaleht, то решила отыскать Лену.

Лена и Евген являются троюродными братом и сестрой. Семья Евгена и Лены родом из Санкт-Петербурга. Революция, войны и их отголоски разбросали родственников по разным уголкам мира.



Бабушка Лены всегда мечтала вернуться в Эстонию, и в 1946 году такая возможность подвернулась. Лена выросла в Таллинне, детей у нее нет. Женщина считала Эстонию своей родиной. Вплоть до восстановления независимости, когда вопрос национального самосознания встал особенно остро.

Полностью историю можно прочитать здесь.