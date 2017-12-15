15.12.2017, 07:00

ФОТО и ВИДЕО: Как тесть зятя на трубочиста выучил

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Как тесть зятя на трубочиста выучил
PROUA KÜÜNLAGA: Juhan (paremal) jutustab, mis saab, kui ta korstna otsast luua sisse viskab ja uudishimulik proua, küünal käes, keldris tahmaluugist sisse vaatab. Ta seisab pärast keset õue, must nagu tont, ja ei ütle aad ega ääd.Madis Veltman

Трубочисты Лео Калме и Юхан Ряни говорят, что настоящим трубочистом можно стать только имея ”заскок”, который приведет тебя на крышу.

Лео стал трубочистом в 1967 году. В этом же году в Йыгевамаа родился маленький Юхан. Тогда никто не мог и предположить, что спустя много лет они породнятся.

Как бы то ни было, в этом году Юхан и дочь Лео Регина отметили тридцатилетие свадьбы. У них есть дочь и трое внуков. А зятя и тестя объединяет еще и общая профессия.

Полностью историю можно прочитать по ссылке.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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