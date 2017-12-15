ФОТО и ВИДЕО: Как тесть зятя на трубочиста выучил

Трубочисты Лео Калме и Юхан Ряни говорят, что настоящим трубочистом можно стать только имея ”заскок”, который приведет тебя на крышу.

Лео стал трубочистом в 1967 году. В этом же году в Йыгевамаа родился маленький Юхан. Тогда никто не мог и предположить, что спустя много лет они породнятся.

Как бы то ни было, в этом году Юхан и дочь Лео Регина отметили тридцатилетие свадьбы. У них есть дочь и трое внуков. А зятя и тестя объединяет еще и общая профессия.



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