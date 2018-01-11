11.01.2018, 07:15

ФОТО и ВИДЕО: Из восьми детей цыгана Яана Бресовски шестеро занимаются боксом


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Из восьми детей цыгана Яана Бресовски шестеро занимаются боксом
BREZOVSKID POKSIRINGIS: Armando (23), Ailando (20), Rekardo (18), Kristina (12), Jaan (16) ja Arnold (14)

Из восьми детей Яана Бресовски, 40 лет назад сыгравшего цыганского мальчика в фильме молодого эстонского режиссера Пеэтера Симма ”Татуировка”, шестеро занимаются боксом.

”У меня восемь детей. Мне 52 года. У меня приличные дети. Я жил в двухкомнатной социальной квартире в Аннемыйза. Ее у меня отобрали и теперь мне негде жить. Живу у кого-то из детей. У меня диабет… Больные ноги и высокое давление. Я получаю двести евро пенсии в месяц”, — рассказывает Яан.

У него было пять жен. На вопрос журналиста о том, все ли браки официальные, мужчина отвечает: ”У цыган никто бумаг не спрашивает! Цыганам бумаги не нужны. У цыгана должны была быть лошадь, телега и простыни, тогда он мог жениться. Никаких бумаг не надо было”.

Прошлым летом Яан и Пеэтер впервые за долгое время встретились. Яан сказал, что было бы неплохо снять о его семье фильм, и режиссер пообещал в следующий раз захватить с собой камеру.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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