ФОТО и ВИДЕО: История образцовой сельской семьи: три поколения под одной крышей, куча увлечений и животных

Кюлли, Ингрид и Терье, помимо родственных связей, объединяет любовь к спорту, музыке и животным. Они (мать и двое дочерей с мужьями и детьми) живут под одной крышей в деревне Уури в волости Куусалу и представляют собой образчик того, на чем держится в Эстонии сельская жизнь.

”То, что мы живем все вместе, для меня совершенно естественно. По-другому я себе и не представляю”, — говорит мама Кюлли Рохт. ”Когда живешь вместе и помогаешь друг другу, то жить легче и удобнее”, — вторит ей старшая дочь Ингрид Рандла. С ней соглашается и младшая — Терье Ванаханс.

Мать и отец Кюлли были врачами и ожидали от дочери того же, но она выучилась на логопеда и сейчас работает в детском саду. Любовь к спорту и движению ей прививали с детства, так же она воспитывала и своих детей.

Сейчас Ингрид занимается конным спортом и ориентированием, а также ремонтом и подгонкой седел. Терье работает ветеринаром в собственной клинике, тоже занимается ориентированием, горным туризмом и экстремальными видами спорта.



Все женщины семьи обожают музыку, играют на фортепиано и возлагают большие надежды на семилетнюю дочь Терье — Мийю, которая показывает на этом поприще значительные успехи.

История опубликована в рамках проекта ”100 семей ЭР”. Полностью статью можно прочитать в Maaleht.