23.12.2017, 20:10

ФОТО и ВИДЕО: Энн Мери: с Сааремаа я больше никуда не уеду!


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Энн Мери: с Сааремаа я больше никуда не уеду!
Ann ja Enn Meri tunnevad rõõmu ning naudingut oma mereäärsest kodust Sõrves Rahuste külas.Foto: Priit Simson

Энн Мери, двухлетним мальчиком вместе с семьей бежавший от оккупации в Швецию, в свободной Эстонии стал одним из самых крупных работодателей и преданных патриотов Сааремаа.

С третьего этажа дома Энн и Анны Мери в деревне Рахусте на полуострове Сырве видно море. Изначально сюда приезжали на лето, но уже девятый год семья проживает здесь на постоянной основе.

В гостиной Энна ”живет” старая деревянная лошадка на колесиках. ”Это моя лошадка, — рассказывает Энн. — Когда мы бежали в Швецию, то я хотел, чтобы мы взяли с собой и ее”. Забрать игрушку с собой не получилось, и она была передана на хранение дяде Энна, который оставался в Эстонии.

”Когда в 1989 году я впервые приехал на Сааремаа, то дядя вернул мне лошадку”, — говорит Энн. С тех пор семья с ней не расстается.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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