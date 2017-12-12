ФОТО и ВИДЕО: "Дом из ничего" Лембита и Элле Лоометс

”Жизнь — не игра в карты. Жизнь — это жизнь, и надо чтить своего партнера”, — раскрывает живущий в Хаапсалу Лембит Лоометс (84) секрет долгой и счастливой жизни со своей женой Элле (77).

”Мы встретились в Яанов день. Обычно говорят, что в Яанову ночь идет дождь, но тогда не шел”, — вспоминает пара лето 1956 года. Позже, уже будучи женатыми, в определенный момент они лишились квартиры и решили построить свой дом. ”Я пришел домой, и жена спросила меня: на что мы будем строить? Она была права: денег у нас не было. Я показал свои руки: вот этим и будем строить!” — вспоминает мужчина.

Лембит и Элле вырастили троих детей и имеют уже девятерых внуков и трех правнуков.



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