12.12.2017, 17:40

ФОТО и ВИДЕО: "Дом из ничего" Лембита и Элле Лоометс


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: "Дом из ничего" Лембита и Элле Лоометс
Elle ja Lembit Loomets ning nende ideaalses korras hekkFoto: Mark Šandali

”Жизнь — не игра в карты. Жизнь — это жизнь, и надо чтить своего партнера”, — раскрывает живущий в Хаапсалу Лембит Лоометс (84) секрет долгой и счастливой жизни со своей женой Элле (77).

”Мы встретились в Яанов день. Обычно говорят, что в Яанову ночь идет дождь, но тогда не шел”, — вспоминает пара лето 1956 года. Позже, уже будучи женатыми, в определенный момент они лишились квартиры и решили построить свой дом. ”Я пришел домой, и жена спросила меня: на что мы будем строить? Она была права: денег у нас не было. Я показал свои руки: вот этим и будем строить!” — вспоминает мужчина.

Лембит и Элле вырастили троих детей и имеют уже девятерых внуков и трех правнуков.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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