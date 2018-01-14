ФОТО и ВИДЕО: Делать, а не говорить! Почему в семье Мяэ все добились успеха

Рихо и Раэль Мяэ вырастили пятерых детей, которые не боятся труда и добились многого в своем деле.

54-летний Рихо — человек дела. Если у молодежи нет кружков по интересам, то решение простое — создать их. ”У моих детей было все, что надо, — говорит мужчина. — Кружок по художеству, рукоделию, спортивному туризму, борьбе. Все было сделано. Легко ссылаться на то, что дети не интересуются или далеко ездить. В лучшие дни к нам на занятия по борьбе приходило по 45 человек”. В большом городе эта цифра, может, и не казалась бы огромной, но Мяэ живут в маленьком Туду, и в то время в местной школе училось всего 97 человек.

Серьезный подход к делу доказывает и тот факт, что все дети, а также сам отец, стали чемпионами Эстонии. Кто в борьбе, кто в дзюдо, кто в сумо. Но самой яркой ”звездой” является, конечно же, Эпп, завоевавшая бронзу на чемпионате мира и чемпионате Европы по борьбе и в 2015 году удостоившаяся звания лучшей спортсменки Эстонии.



Полностью историю можно прочитать здесь.