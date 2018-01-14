14.01.2018, 09:00

ФОТО и ВИДЕО: Делать, а не говорить! Почему в семье Мяэ все добились успеха

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Делать, а не говорить! Почему в семье Мяэ все добились успеха
Kui pere koos, minnakse jõululaupäeva matkale. Vasakult Kärt, Siim ja tema elukaaslane Julia, Epp, Tuule Sireli kaaslane Siim, Tuule Sireli, Rael, Mattias ja RihoFoto: Joosep Martinson

Рихо и Раэль Мяэ вырастили пятерых детей, которые не боятся труда и добились многого в своем деле.

54-летний Рихо — человек дела. Если у молодежи нет кружков по интересам, то решение простое — создать их. ”У моих детей было все, что надо, — говорит мужчина. — Кружок по художеству, рукоделию, спортивному туризму, борьбе. Все было сделано. Легко ссылаться на то, что дети не интересуются или далеко ездить. В лучшие дни к нам на занятия по борьбе приходило по 45 человек”. В большом городе эта цифра, может, и не казалась бы огромной, но Мяэ живут в маленьком Туду, и в то время в местной школе училось всего 97 человек.

Серьезный подход к делу доказывает и тот факт, что все дети, а также сам отец, стали чемпионами Эстонии. Кто в борьбе, кто в дзюдо, кто в сумо. Но самой яркой ”звездой” является, конечно же, Эпп, завоевавшая бронзу на чемпионате мира и чемпионате Европы по борьбе и в 2015 году удостоившаяся звания лучшей спортсменки Эстонии.

Полностью историю можно прочитать здесь.

"100 семей ЭР" - это проект Delfi, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, Ekspress в преддверии 100-летия Республики. Мы встречаемся с семьями и жителями Эстонии. Они рассказывают о своей истории и истории нашей страны.
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