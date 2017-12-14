ФОТО и ВИДЕО: Айно Лонд — рукодельница с золотыми руками, которая стригла президентских овец

Несмотря на то, что жительнице деревни Абья-Ванамыйза в Мульгимаа Айно Лонд 80-лет, она не сидит сложа руки и вместо спокойного пребывания на пенсии пытается сделать из своего дома «деревенский центр». Несмотря на помощь со стороны дочери, Айно сама по мере возможностей занимается садом и огородом.

Мать Айно, как и она сама, изумительно вышивала, а отец после возвращения из Сибири, куда только благодаря связям был сослан один без семьи, построил в Абья три дома.

Со своим будущим мужем Эдуардом Айно познакомилась на работе, и через три года они сыграли пышную свадьбу недалеко от хутора Эрма. Там же Айно вместе с другими жительницами деревни стригла президентских овец.



После смерти мужа в 1995-ом Айно живет одна в большом доме, но ее очень часто навещают дочь Тийна, сестра и внук, а также односельчане, которых, однако осталось всего восемнадцать.

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