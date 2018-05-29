Запрет на одноразовые пластиковые изделия: что именно исчезнет с прилавков?

"Пластик — великолепный материал, но нам следует использовать его более ответственно. С точки зрения разумной и экологичной экономики одноразовые пластиковые изделия — не очень разумное решение. Данным решением мы поможем предприятиям и потребителям перейти на альтернативы. У Европы есть шанс проложить дорогу и создать изделия, которые будут пользоваться спросом на протяжении десятилетий, получив при этом экономический профит в виде столь ценных ресурсов. Установленные нами нормы по сбору пластиковых бутылок помогут достигнуть необходимых объемов для продвижения вторичного использования пластика”, — отметил вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за рабочие места, экономический рост, инвестиции и конкурентоспособность Юрки Катайнен.

Так, будут запрещены пластиковые ватные палочки, столовые приборы, тарелки, трубочки, палочки для смешивания напитков, палочки для воздушных шаров. Эти изделия нужно будет производить из более долгосрочных материалов. Одноразовые пластиковые упаковки для напитков будут выпускаться на рынок рынок только если их крышки и пробки будут оставаться прикрепленными к упаковке.

Странам-участницам придется снизить потребление пластиковой упаковки для еды и стаканчиков для напитков и обеспечить в местах их продаж доступность альтернативных решений и исключить бесплатную раздачу пластиковых изделий.

Производители в свою очередь обязуются помочь с покрытием расходов на утилизацию, обработку и распространение информации. Это касается упаковок пищевых товаров (например, чипсов и сладостей), упаковок от алкогольных напитков и табачных изделий с фильтром ( например, окурки), влажных салфеток, воздушных шаров и тонких пластиковых пакетов. Также промышленность призывают разрабатывать более экологичные альтернативы.

К 2025 году страны-участницы обязаны собрать 90% одноразовых пластиковых бутылок, например, через системы залоговой тары.

Определенные товары должны будут содержать ясную маркировки относительно экологичного способа переработки данной упаковки. Также на товаре должно быть указано, что он содержит пластик. Это касается гигиенических прокладок, влажных салфеток и воздушных шаров.

Также следует повышать сознательность населения.

Отмечается, что 27% морского мусора — это рыболовные снасти, поэтому к производителям пластиковых рыболовных снастей будут применяться более жесткие требования.

Комиссия призывает Европарламент и совет рассмотреть вопрос в порядке первой очереди, чтобы достичь ощутимых результатов еще до выборов в мае 2019.