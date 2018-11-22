Законопроект бюджета Эстонии на 2019 год в целом соответствует европейским требованиям. Но есть нюансы

Законопроект бюджета Эстонии на 2019 год в общем и целом согласуется с бюджетом ЕС. По оценке комиссии, структурный дефицит бюджета в следующем году может составить 0,7% от ВВП. Это — больше, чем намеченная цель в 0,5%. Так, имеется некоторый риск отклониться от цели. Также и долговая нагрузка правительственного сектора составляет примерно 8% от ВВП. По ЕС она ниже.

Цикл координации экономической и социальной политики ЕС на 2019 год начинается с устойчивого, но малодинамичного экономического роста и в условиях большой нестабильности.

Помимо этого, ЕК высказала мнения по поводу законопроектов бюджета стран еврозоны на 2019 год: насколько они соответствуют пакту о стабильности и росте.