Юри Ратас обсудил с министром финансов Германии бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы

В качестве второй важной темы Юри Ратас поднял вопрос гармонизации прямых субсидий в сельское хозяйство, которые, по оценкам Эстонии, этот процесс должен быть ускорен, чтобы обеспечить нашим сельхозпроизводителям равные условия для конкуренции на европейских рынках.

Кроме того, во время беседы Юри Ратаса и Олафа Штольца речь шла об уменьшении субсидий из средств политики сплочения на реализацию реформ, развитие рынка труда и экономический рост Евросоюза. В этой сфере Эстония хотела бы добиться более плавного переходного периода. Собеседники подтвердили также, что общая стабильная валюта является краеугольным камнем европейской экономики.

Говоря о двусторонних отношениях Эстонии и Германии, Юри Ратас подчеркнул, что ведется тесное и доброжелательное сотрудничество, однако можно было бы сделать еще больше в сфере развития и внедрения цифровых решений, а также в том, что касается повышения благосостояния людей и упрощения условий для ведения бизнеса.

Во второй половине дня премьер-министр примет также участие в экономическом форуме, организованном крупнейшим в Германии ежедневным изданием Süddeutsche Zeitung. На форуме Юри Ратас обсудит с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоуттир и премьер-министром Сербии Аной Брнабич развитие и будущие перспективы цифровой Европы на примере трех стран.