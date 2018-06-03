Юри Ратас: нужно, чтобы Евросоюз стал еще ближе к людям

Премьер-министр ЭстонииЮри Ратас подчеркнул во время панельного обсуждения на конференции имени Леннарта Мери, что Европейский союз сейчас является единым и сильным, однако зависит от вклада каждого из нас, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр сказал, что Европейский союз легко критиковать, однако сегодня ему нет альтернативы. "Европейский союз находится не где-то в Брюсселе, мы — это и есть Европейский союз. Все 28 стран, все их жители. От каждого из нас зависит, будет ли Европейский союз с каждым днем становиться все лучше, сильнее и более единым", — отметил Ратас.
Ратас заявил, что принятая в прошлом году в Риме совместная декларация глав государств и правительств 27 стран имеет большое значение для единства Европейского союза и свидетельствует о желании вместе двигаться дальше после выхода из Европейского союза Великобритании. "Все руководители Европейского союза понимают, что мы должны двигаться только в одном направлении и одной командой", — добавил он.
Премьер-министр отметил, что прошлые кризисы только придавали новый импульс Европейскому союзу и мотивировали его членов к более тесному сотрудничеству. "Для того, чтобы и дальше пользоваться поддержкой граждан стран-членов, необходимо стать еще ближе к людям и сосредоточиться на важных для них темах и существенных с точки зрения будущего проблемах. Я рад, что данные "Евробарометра" свидетельствуют о росте числа людей, довольных принадлежностью их стран к Европейскому союзу", — сказал Ратас. Из граждан Европейского союза 60 процентов довольны членством их стран в ЕС. В Эстонии этот показатель еще выше и достигает 69 процентов.
Говоря о темах, связанных с безопасностью, Ратас подчеркнул важность сотрудничества Европейского союза и НАТО. "Безопасность и оборона очень важны для европейских стран, поэтому отрадно, что сотрудничество ЕС и НАТО становится все более тесным", — сказал Ратас.
Также во время обсуждения были затронуты отношения Евросоюза с США и Китаем.
В панельной дискуссии на тему Европейского союза вместе с премьер-министром Ратасом участвовали руководитель комиссии по европейским делам сейма Латвии Лолита Чигене, вице-президент немецкого фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф и вице-канцлер по европейским делам Министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманский.