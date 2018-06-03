Юри Ратас: нужно, чтобы Евросоюз стал еще ближе к людям

Премьер-министр отметил, что прошлые кризисы только придавали новый импульс Европейскому союзу и мотивировали его членов к более тесному сотрудничеству. "Для того, чтобы и дальше пользоваться поддержкой граждан стран-членов, необходимо стать еще ближе к людям и сосредоточиться на важных для них темах и существенных с точки зрения будущего проблемах. Я рад, что данные "Евробарометра" свидетельствуют о росте числа людей, довольных принадлежностью их стран к Европейскому союзу", — сказал Ратас. Из граждан Европейского союза 60 процентов довольны членством их стран в ЕС. В Эстонии этот показатель еще выше и достигает 69 процентов.

Говоря о темах, связанных с безопасностью, Ратас подчеркнул важность сотрудничества Европейского союза и НАТО. "Безопасность и оборона очень важны для европейских стран, поэтому отрадно, что сотрудничество ЕС и НАТО становится все более тесным", — сказал Ратас.

Также во время обсуждения были затронуты отношения Евросоюза с США и Китаем.

В панельной дискуссии на тему Европейского союза вместе с премьер-министром Ратасом участвовали руководитель комиссии по европейским делам сейма Латвии Лолита Чигене, вице-президент немецкого фонда Маршалла Томас Кляйне-Брокхофф и вице-канцлер по европейским делам Министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманский.