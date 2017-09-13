Юнкер представил обзор текущей обстановки в ЕС и визуализацию будущего Европы

Сегодня в Страсбурге президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с речью перед Европарламентом о ситуации в Евросоюзе на 2017 год. Он также описал приоритеты грядущего года и то, как ЕС может развиваться к 2025 году.

"Европе вновь дует попутный ветер. Однако для движения вперед нужно уметь использовать благоприятное направление ветра. […] Нам нужно установить наше последующее направление. Как писал Марк Твен, впоследствии мы будем больше разочарованы тем, что мы не сделали, чем тем, что сделали. Если мы хотим к 2025 году создать более сплоченную, сильную и демократичную Европу, то нам нужно действовать уже сейчас”, — сказал Юнкер в своей речи.

Кроме того, на встрече Еврокомиссия приняла конкретные начинания в следующих сферах: торговля, предварительный контроль инвестиций, кибербезопасность, промышленность, данные и демократия.

Сегодня было опубликовано несколько информационных бюллетеней, в которых подробнее анализируются некоторые проблемные вопросы, такие как шаги к воплощению приоритетов ЕК и план действий для создания более сплоченной, сильной и демократичной Европы.