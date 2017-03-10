10.03.2017, 20:55

Юнкер: большинство стран ЕС не возражают против будущей "Европы разных скоростей"

 (14)
ИТАР-ТАСС
EST
Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: JOHN THYS, AFP

Председатель Еврокомиссии также подчеркнул, что реализация этого сценария никак не повлияет на будущее распределение бюджетных ассигнований Евросоюза, передает ТАСС.

Большинство стран ЕС не возражают против создания будущей "Европы разных скоростей" — такого развития Евросоюза, при котором каждая страна самостоятельно определяет степень интеграции в сообщество в зависимости от национальных интересов. Об этом заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

"Большинство стран ЕС не возражают против этого сценария. По сути, это то, что мы имеем сегодня. Например, из 28 стран ЕС лишь 19 входят в еврозону, но и внутри этих 19 стран только 10 готовы совместно ввести налог на финансовые транзакции", — сказал он. В качестве второго примера Юнкер привел Шенгенскую зону, в которую входят 22 из 28 страны ЕС (плюс четыре страны, не входящие в Евросоюз).

Он также подчеркнул, что реализация этого сценария никак не повлияет на будущее распределение бюджетных ассигнований ЕС.

Идея "Европы разных скоростей" (Европы "концентрических кругов" или "изменяющейся геометрии") появилась еще в прошлом веке и заключается в возможности сосуществования внутри ЕС государств, с разной степенью интегрированных в сообщество. Если еврооптимисты полагают, что в перспективе все страны ЕС обязательно должны стремиться выйти на максимально глубокий уровень интеграции внутри сообщества, то умеренные сторонники европейского проекта считают приемлемым принцип "разных скоростей" — когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает глубину своей вовлеченности в европейский проект, исходя из национальных интересов и предпочитая сохранять отдельные направления (миграционная, монетарная политика, политика труда и занятости) под национальным контролем, а не под контролем Брюсселя.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии