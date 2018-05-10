Все европейцы приглашаются к участию в интернет-консультации на тему будущего ЕС

На вчерашнем Дне Европы Еврокомиссия инициировала интернет-консультатцию с целью узнать мнение европейцев относительно того, в каком направлении должен двигаться ЕС.

В составлении этой уникальной консультации приняло участие 96 человек из 27 стран-участниц ЕС, которые сообща решили, что спросить у своих сограждан по союзу.

”С приближением выборов в Европарламент пришло время решать, каким должен выглядеть состоящий из 27 стран ЕС. Будет что будет, Европа должна быть творением европейцев. В ходе опроса мы спросим у всех жителей Европы: какое будущее мы хотим для себя, своих детей и нашего союза? Пришло время европейцам во всеуслышание выразить свое мнение по касающимся их жизни вопросам и сказать своим руководителям, чего они хотят”, — сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.