Все европейцы приглашаются к участию в интернет-консультации на тему будущего ЕС

На вчерашнем Дне Европы Еврокомиссия инициировала интернет-консультатцию с целью узнать мнение европейцев относительно того, в каком направлении должен двигаться ЕС.
В составлении этой уникальной консультации приняло участие 96 человек из 27 стран-участниц ЕС, которые сообща решили, что спросить у своих сограждан по союзу.
”С приближением выборов в Европарламент пришло время решать, каким должен выглядеть состоящий из 27 стран ЕС. Будет что будет, Европа должна быть творением европейцев. В ходе опроса мы спросим у всех жителей Европы: какое будущее мы хотим для себя, своих детей и нашего союза? Пришло время европейцам во всеуслышание выразить свое мнение по касающимся их жизни вопросам и сказать своим руководителям, чего они хотят”, — сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
5 и 6 мая комиссия впервые в истории созвала форум граждан для составления проекта консультации. Европейская экономическая и социальная комиссия приняла в Брюсселе 96 европейцев, которые составили 14 вопросов для интернет-опросника. Этот исключительный пример демократии привлечения стал доказательством того, что граждане, действительно, вовлечены в формирование будущего Европы.
Речь идет о части дискуссии о будущем ЕС, которая началась с выходом Белой книги 1 марта 2017 года. Интернет-консультация проходит в виде гражданских диалогов, организованных Еврокомиссией и странами-участницами. С 2012 года состоялось почти 700 подобных интерактивных общественных дискуссий в 160 городах. До мая 2019 года, то есть до выборов в Европарламент, комиссия планирует провести еще около 500 мероприятий.
На верховном съезде в декабре 2018 года будет представлен предварительный отчет. Итоговый отчет представят на саммите в Румынии 9 мая 2019 года.