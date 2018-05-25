Во имя конкурентоспособного рынка ЕС: Еврокомиссия наложила на Газпром ряд обязательств

В апреле 2015 года Комиссия представила Газпрому возражения, в которых повторила свою позицию относительно того, что предприятие нарушило предписания ЕС по конкуренции, попытавшись разделить рынки в восьми странах (Болгарии, Эстонии, Литва, Латвии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии). Данная стратегия могла позволить Газпрому устанавливать в пяти странах (Болгария, Эстония, Литва, Латвия и Польша) более высокую цену газа.

Вчерашнее решение комиссии призвано положить конец такому поведению Газпрома. Кроме того, Газпрому представлены детальные предписания: отказаться от договорных препятствий, мешающих свободным газовым потокам; облегчить поставки газа на изолированные рынки и от изолированных рынков; установить структурированный процесс для обеспечения конкурентоспособных цен на газ; не использовать главенствующее положение на рынке газовых поставок.

Комиссия решила наложить на Газпром юридическое обязательство по исполнению этих пунктов.

В случае невыполнения какого-либо из требований комиссия может назначить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота предприятия.