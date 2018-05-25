Во имя конкурентоспособного рынка ЕС: Еврокомиссия наложила на Газпром ряд обязательств

Европейская комиссия приняла решение об установлении в отношении Газпрома ряда обязательств, которые помогут решить проблему с конкуренцией и обеспечить свободное перемещение газовых поставок по конкурентноспособной цене на газовых рынках Центральной и Восточной Европы в интересах европейских потребителей и предпринимателей, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Отвечающая за политику конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер сказала: ”Все действующие в Европе предприятия должны вне зависимости от страны своего прохождения следовать европейским предписаниям по конкуренции. Данное решение устраняет установленные Газпромом препятствия, которые мешают свободному движения газовых поставок в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение дает Газпропу четкие рекомендации относительно дальнейших действий. Решение обязует Газпром предпринять положительные шаги для улучшения интеграции региональных рынков газа и содействия Европе в создании настоящего внутреннего энергетического рынка. Клиенты Газпрома в Центральной и Восточной Европе получают действенный инструмент, обеспечивающий конкурентоспособную цену”.