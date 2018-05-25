25.05.2018, 17:19

Во имя конкурентоспособного рынка ЕС: Еврокомиссия наложила на Газпром ряд обязательств

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rus.delfi.ee
EST 1
XI Moscow International Energy Forum MIEF-2013
Foto: Vladimir Astapkovich, RIA Novosti

Европейская комиссия приняла решение об установлении в отношении Газпрома ряда обязательств, которые помогут решить проблему с конкуренцией и обеспечить свободное перемещение газовых поставок по конкурентноспособной цене на газовых рынках Центральной и Восточной Европы в интересах европейских потребителей и предпринимателей, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Отвечающая за политику конкуренции еврокомиссар Маргрет Вестагер сказала: ”Все действующие в Европе предприятия должны вне зависимости от страны своего прохождения следовать европейским предписаниям по конкуренции. Данное решение устраняет установленные Газпромом препятствия, которые мешают свободному движения газовых поставок в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение дает Газпропу четкие рекомендации относительно дальнейших действий. Решение обязует Газпром предпринять положительные шаги для улучшения интеграции региональных рынков газа и содействия Европе в создании настоящего внутреннего энергетического рынка. Клиенты Газпрома в Центральной и Восточной Европе получают действенный инструмент, обеспечивающий конкурентоспособную цену”.

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В апреле 2015 года Комиссия представила Газпрому возражения, в которых повторила свою позицию относительно того, что предприятие нарушило предписания ЕС по конкуренции, попытавшись разделить рынки в восьми странах (Болгарии, Эстонии, Литва, Латвии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии). Данная стратегия могла позволить Газпрому устанавливать в пяти странах (Болгария, Эстония, Литва, Латвия и Польша) более высокую цену газа.

Вчерашнее решение комиссии призвано положить конец такому поведению Газпрома. Кроме того, Газпрому представлены детальные предписания: отказаться от договорных препятствий, мешающих свободным газовым потокам; облегчить поставки газа на изолированные рынки и от изолированных рынков; установить структурированный процесс для обеспечения конкурентоспособных цен на газ; не использовать главенствующее положение на рынке газовых поставок.

Комиссия решила наложить на Газпром юридическое обязательство по исполнению этих пунктов.

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В случае невыполнения какого-либо из требований комиссия может назначить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота предприятия.

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