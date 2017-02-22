Википедия снова зовет принять участие в переводческих толоках

На этой неделе начались очередные переводческие толоки, которые проводит эстонская Википедия. Их цель — увеличить количество заслуживающей доверие информации на эстонском языке, которая находится в открытом доступе, найти новых соавторов для онлайн-энциклопедии и оценить работу переводчиков потребительских текстов.

Во время толок будут переводиться на эстонский язык статьи, которые уже есть в Википедии на других языках, и подходят для использования в качестве учебного материала для учеников средней школы и высших учебных заведений, или просто общеобразовательные статьи.

”Эстонская Википедия в этом году празднует 15-летний юбилей и стала для нас ежедневным рабочим и вспомогательным ресурсом, в необходимости которого уже никто не сомневается. Большая часть находящегося и происходящего в мире заносится в Википедию, но вначале на другом языке, а не эстонском. Переводческие толоки — хороший способ сделать знания доступными для людей, читающих, думающих и говорящих на эстонском языке”, — сказала советник по языковым вопросам представительства Еврокомиссии в Эстонии Яана Лауренд.

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Главная награда — 1000 евро на поездку на выбор от представительства Еврокомиссии в Эстонии. Кроме главного приза лучшим участникам толок подарят подарочные карточки в книжный магазин и научную литературу от издательства Таллиннского университета.

Wikimedia Eesti вручит традиционную награду новому соавтору, а также специальный приз за перевод статьи, связанной с женщинами, чтобы поощрить более широкое освещение женской истории в Википедии.

1 марта в 17:00 в Доме Евросоюза в Таллинне (Рявала, 4, вход с улицы Лайкмаа) пройдет открытая мастерская для участников толок. Толоки продлятся до 21 апреля 2017 года, награды будут вручены в июне.

В толоках могут принять участие все желающие. Обязательно лишь зарегистрироваться пользователем Википедии. Руководство по регистрации и переводу доступно на странице толок в Википедии.

Дополнительная информация доступна по телефону 626 44 09 или адресу электронной почты jana.laurend@ec.europa.eu.