22.12.2018, 22:00
ВИДЕО: В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик
Полиция Сассекса объявила о задержании двух подозреваемых, которые могут быть причастны к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик.
Как заявили в полиции, подозреваемых задержали накануне вечером. Детали задержания не раскрываются.
Два последние дня одна из основных воздушных гаваней британской столицы работала с перебоями из-за появления неизвестных дронов. Все рейсы пришлось отменить. Инцидент нарушил планы более сотни тысяч человек.
Восстановить работу аэропорта удалось только к утру 21 декабря. Повышенные меры безопасности сохраняются до сих пор.