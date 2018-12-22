ВИДЕО: В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик

Как заявили в полиции, подозреваемых задержали накануне вечером. Детали задержания не раскрываются.

Два последние дня одна из основных воздушных гаваней британской столицы работала с перебоями из-за появления неизвестных дронов. Все рейсы пришлось отменить. Инцидент нарушил планы более сотни тысяч человек.

Восстановить работу аэропорта удалось только к утру 21 декабря. Повышенные меры безопасности сохраняются до сих пор.