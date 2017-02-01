В Таллинне пройдет ”Живая Библиотека”, которая поможет сломать стереотипы о меньшинствах

Никогда не судите книгу по ее обложке — в конце февраля в Таллине пройдет мероприятие ”Живая Библиотека”, призванное ознакомить людей с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные. Главные темы мероприятия — беженцы, насилие, меньшинства.

"Вам приходилось слышать много разных мнений о мусульманах и цыганах, о полицейских и журналистах, о гомосексуалистах и феминистках, о священниках и ученых? Наверняка и у вас есть собственное мнение о таких людях, и о многих других. Но была ли у вас в действительности возможность поговорить с таким человеком, узнать о том, как он живет, и задать волнующие вас вопросы?", — пишут организаторы мероприятия.

В рамках ”Живой Библиотеки” роль "книг" будут исполнять люди, чтобы ознакомить других с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные. В числе таких стереотипов могут быть представители разнообразных религий, сексуальных и этнических меньшинств, люди с особыми потребностями и болезнями, и другие.

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Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" неагрессивно делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.

Придумали и впервые запустили этот проект в Копенгагене в Дании в 2000 году. С тех пор была основана организация Human Library, представляющая руководство в помощь новым организаторам и распространяющая идею проекта.

"Живая Библиотека" пройдет в 17-19 часов 25 февраля в отеле Dzingel в Таллинне в рамках акции No Hate Speech. Язык мероприятия — английский. Организаторами выступают "Молодежный Клуб Актив" (Youth Club Active) при поддержке Еврокомиссии.

В проекте примет участие молодежь из 6 стран, организаторы приглашают также всех заинтересованных людей принять участие, в том числе и в роли "книг".

Зарегистрироваться и получить информацию можно на странице мероприятия в Facebook.