В Таллинне проходит общеевропейская конференция по исследованиям в сфере безопасности

14 и 15 ноября в Таллинне проходит конференция по исследованию безопасности SRE2017, которую организует Еврокомиссия в сотрудничестве с Академией внутренней обороны и Министерством внутренних дел. Конференция проходит в рамках эстонского мероприятия по исследованиям, инновациям и образованию в сфере обороны.

Ожидается, что мероприятие посетят 400 участников со всей Европы. Представляются различные связанные со сферой безопасности заинтересованные стороны: научные работники, представители промышленности, поддерживающие общественную безопасность работники, специалисты (в том числе пожарные, полиция, погранохрана, разведка и т.д.) и политические деятели.

SRE2017 рассмотрит приоритеты исследований безопасности ЕС на ближайшие годы. Также в специальном выставочном зале будут представлены инновационные системы и услуги безопасности, разработанные с помощью финансируемых ЕС проектов.

В этом году дискуссия сосредоточится на том, как преодолеть разрыв между рынком и результатами научных исследований и рынком, чтобы инновационные решения отвечали требованиям использующих их лиц.

SRE2017 поможет созданию реального и эффективного союза безопасности в Европе.

Исследования в области безопасности, финансируемые ЕС, помогают разрабатывать методы и инструменты, которые необходимы для снижения опасности, исходящей от терроризма, преступности и различных катастроф, и делают Европу безопаснее. Они также способствуют улучшению европейской промышленности, делают ее более конкурентоспособной, что в свою очередь положительно влияет на экономику Европы.