В Таллинне отметят 10-летие присоединения Эстонии к Шенгенской зоне

21 декабря исполнится 10 лет с присоединения Эстонии к Шенгенской зоне. По этому случаю завтра в Таллиннском аэропорту уже с раннего утра будут раздавать сувениры на тему Шенгена. На мероприятии, которое начнется в 11:30, выступят с речью министр внутренних дел Эстонской Республики Андрес Анвельт, генеральный директор генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей и председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа. Таллиннский аэропорт и Кайтселийт представят бывший служебный автомобиль одного из сторонников присоединения к Шенгенской зоне, президента Леннарта Мери. С 11:30 до 12:00 находящиеся в аэропорту получат визу с символической печатью представителя Департамента полиции и погранохраны.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, Шенген — это символ мира в Европе, который объединил политически, географически и экономически большую часть Европы. "Свобода передвижения — это достижение, которое наши люди ценят больше всего из общих ценностей Европы. Сегодня, после миграционного кризиса 2015 года, с единством Шенгена, к сожалению, есть проблемы, но общими усилиями мы преодолеем их. Гарантией доверия в Европе являются солидарность, ответственность и, несомненно, достойные 21 века правовые меры и меры погранохраны. А для Эстонии состоявшееся десять лет назад присоединение к Шенгену означало окончательное освобождение от грузов советского времени и призраков железного занавеса", — сказал министр внутренних дел.

"Шенгенское соглашение не является само собой разумеющимся. Это соглашение следует защищать и в полной мере применять, поскольку снова и снова звучат популистские призывы восстановить границы и отнять у людей одну из наибольших свобод — свободу путешествовать беззаботно и достойно из одной страны Европы в другую. У Эстонии также есть обязанность защищать внешнюю границу Евросоюза, и мы всегда гордились своей эффективной погранохраной и хорошо функционирующей системой. Низкий поклон всем, кто на протяжении лет занимался этим и внес свой значительный вклад в надежность 1100 километров внешней границы Евросоюза и хороший имидж Эстонии", — добавил генеральный директор генерального директората Еврокомиссии по мобильности транспорту Хенрик Хололей.

Создание Шенгенской зоны — это одно из самых ощутимых и важных достижений Евросоюза. Шенгенское соглашение сделало путешествия без паспорта возможными для более чем 400 000 миллионов европейцев. Каждый год европейцы в качестве туристов совершают в Шенгенской зоне 1,25 миллиарда поездок и могут навещать своих друзей и родственников во всей Европе без бюрократических барьеров на внутренних границах. Свободное передвижение важно как для успешного функционирования внутреннего рынка Евросоюза, так и для обеспечения экономического роста. Согласно проведенному весной 2017 года исследованию Евробарометра, свободное передвижение поддерживают 94% эстонцев.

Эстония обеспечивает охрану внешней границы Шенгена на протяжении более 1100 километров, из них 767 километров составляет морская и 338 километров — сухопутная граница.

Отмену пограничного контроля на внутренних границах Евросоюза начали в 1985 году, когда Франция, Германия, Бельгия, Люксембург и Голландия решили отказаться от пограничного контроля между ними. По имени того маленького города в Люксембурге, где подписали первые договоры, эта территория стала известна как Шенген. С 19 декабря 2011 года в Шенгенскую зону входит 26 стран и по большей части она совпадает с территорией Евросоюза.

Празднование десятой годовщины присоединения к Шенгенской зоне организуют представительство Еврокомиссии в Эстонии, Министерство внутренних дел, Госканцелярия, Таллиннский аэропорт и eu-LISA.