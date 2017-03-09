В Таллинне открылась выставка, посвященная загрязнению океана пластиком

В среду в познавательном центре ”Энергия” открылась выставка, объясняющая посетителям, что такое загрязнение океана пластиком, и что можно сделать для его предотвращения. Она будет открыта до середины мая.



Загрязнение пластиком — серьезная проблема для мирового океана, подвергающая опасности не только хрупкие экосистемы и весь органический мир, населяющий морские воды, но и здоровье и жизнь человечества. Ежегодно в океан попадает 10 миллионов тонн пластиковых отходов, которые могут там остаться на сотни лет. По результатам одного исследования, к 2050 году в океанах будет пластика больше, чем рыб.

Эта интерактивная выставка, основанная, в том числе, и на материале, собранном в ходе научно-исследовательских рейсов под управлением объединения Plastic Change, описывает воздействие микропластика на океаническую среду, и приводит простые примеры, как человек может избежать загрязнения.

Выставка была открыта в прошлом году в Копенгагене, из Эстонии она далее поедет в Португалию, на Мальту, в Италию и Бельгию. Правительство Италии сочло проблему морского мусора одной из приоритетных на период председательства в G7 в 2017 году.