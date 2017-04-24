В Риге представили новый анализ расходов и доходов Rail Baltic

Сегодня на состоявшемся в Риге мероприятии Rail Baltica Global Forum представили новый анализ расходов и доходов Rail Baltic, из которого следует, что от проекта можно получить большую социально-экономическую прибыль. Среди прочего сократится время поездки, уменьшится след CO2 и увеличится экспорт во весь регион. Участвующие в мероприятии министры транспорта Эстонии, Латвии, Литвы и заместитель госсекретаря Министерства инфраструктуры и строительства Польши подтвердили свое твердое желание реализовать проект и нашли, что пришло время двигаться дальше с его реализацией.

По словам генерального директора генерального директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрика Хололея, новый анализ расходов и доходов четко подтверждает жизнеспособность и ценность Rail Baltic и таким образом оправдывает продолжающуюся поддержку ЕС. "Обеспечение хорошего сообщения между странами и регионами Европы находится в центре политики Евросоюза. Странам Балтии дана уникальная возможность вместе получить полную прибыль от этой политики. Призываю все связанные с проектом страны теперь решительно действовать — прежде, чем будет поздно", — отметил Хололей.

"Получаемая от трансграничных проектов прибыль значительно больше, чем какая-либо страна ЕС смогла бы достичь в одиночку. Поэтому Евросоюз их и поддерживает", — отметила европейский координатор коридора между Северным и Балтийским морями Кэтрин Траутманн. "Я рада видеть, что связанные с инфраструктурой расходы находятся под контролем. В рабочем плане коридора между Северным и Балтийским морями на нее предусмотрено 5,8 млрд евро", — добавила Траутманн.

Цель Rail Baltic в том, чтобы соединить страны Балтии при помощи современного и быстрого железнодорожного сообщения с железнодорожной сетью остальной Европы. Речь идет о самом важном проекте коридора входящей в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) основной сети между Северным и Балтийским морями. Учитывая сделанные к настоящему моменту успешные шаги в планировании, руководстве и финансировании проекта, новое железнодорожное сообщение должно начать действовать через десять лет.