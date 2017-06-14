В рамках программы переселения страны ЕС приняли более 20 тысяч беженцев

Еврокомиссия обнародовала отчеты о мерах, принятых в рамках европейской программы по переселению беженцев для стабилизации миграционной ситуации и укрепления внешних границ Евросоюза.

Согласно отчетам, договор ЕС с Турцией дает свои плоды — число незаконных пересечений границы Греции уменьшились, и более 6000 сирийских беженцев размещены в Европе.

По состоянию на 9 июня в рамках программы переселения страны ЕС приняли 20 869 человек. Эстония приняла 150 человек.

Темп переселения в 2017 году значительно вырос. С января были переселены 10 300 человек, что в пять раз больше, чем в тот же период прошлого года. К концу сентября 2017 года планируется разместить всех имеющих на это право беженцев — около 11 000 зарегистрировано в Греции и около 2 000 в Италии, прибывшие в 2017 году еще ждут регистрацию.

Однако есть страны, не принявшие ни одного беженца. Еврокомиссия была вынуждена инициировать производство о нарушении в отношении Венгрии, Польши и Чехии из-за их отказа принимать мигрантов в рамках программы переселения.

Согласно соглашению Турции с ЕС, из Турции переселены 6254 мигрантов. В Грецию из Турции по-прежнему пребывает около 50 человек в день, что на 97% меньше того, что было до вступления договора в силу.

Тем не менее продолжает повышаться число людей, которые были отосланы Европейской пограничной и береговой охраной обратно с внешних границ ЕС. В 2017 году было отослано уже 6799 eнелегальных мигрантов, что на 157% больше, чем в прошлом году.