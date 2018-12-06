В преддверии выборов: Евросоюз усиливает борьбу с дезинформацией

Евросоюз вчера представил план действий, которым усиливают борьбу с дезинформацией в Европе и за ее пределами. План действий нужен для защиты демократии и открытой дискуссии, учитывая, прежде всего, выборы в Европарламент в 2019 году, а также проходящие во многих странах ЕС до 2020 года государственные и муниципальные выборы.
Вдобавок к конкретным мерам для борьбы с дезинформацией, планируется создать систему быстрого предупреждения и начать следить, как интернет-платформы применяют предназначенные для них правила деятельности. Также увеличат предусмотренные для этой сферы средства.
Ответственный за единый цифровой рынок вице-президент Андрус Ансип сказал: "Мы должны быть едины и объединить силы, чтобы защитить европейскую демократию от дезинформации. Мы видели попытки вмешаться в выборы и референдумы, и доказательства показывают, что Россия — главный источник этих кампаний. Для рассмотрения этих угроз мы предлагаем улучшить через систему быстрого предупреждения согласование со странами ЕС, усилить разоблачающие дезинформацию группы, увеличить поддержку СМИ и ученых и потребовать у интернет-платформ исполнения обязанностей. Борьба с дезинформацией требует общих усилий".
В плане действий сосредотачиваются на четырех областях, чтобы увеличить способности ЕС и усилить сотрудничество между ЕС и его членами.
- Лучшее обнаружение.
- Скоординированное реагирование.
- Интернет-платформы и промышленность.
- Повышение осведомленности и увеличение влияния граждан.
Вдобавок комиссия вчера представила отчет, в котором рассматривают успехи, которые сделаны в борьбе с распространяющейся в интернете дезинформацией начиная с представления извещения комиссии в апреле 2018 года.