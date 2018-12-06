В преддверии выборов: Евросоюз усиливает борьбу с дезинформацией

Вдобавок к конкретным мерам для борьбы с дезинформацией, планируется создать систему быстрого предупреждения и начать следить, как интернет-платформы применяют предназначенные для них правила деятельности. Также увеличат предусмотренные для этой сферы средства.

Ответственный за единый цифровой рынок вице-президент Андрус Ансип сказал: "Мы должны быть едины и объединить силы, чтобы защитить европейскую демократию от дезинформации. Мы видели попытки вмешаться в выборы и референдумы, и доказательства показывают, что Россия — главный источник этих кампаний. Для рассмотрения этих угроз мы предлагаем улучшить через систему быстрого предупреждения согласование со странами ЕС, усилить разоблачающие дезинформацию группы, увеличить поддержку СМИ и ученых и потребовать у интернет-платформ исполнения обязанностей. Борьба с дезинформацией требует общих усилий".

В плане действий сосредотачиваются на четырех областях, чтобы увеличить способности ЕС и усилить сотрудничество между ЕС и его членами.