В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время

Выполняя решение Европарламента, Европейская комиссия в начале июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В конце августа Брюссель сообщил результаты данного опроса. Около 84 процентов из 4,6 миллиона проголосовавших высказались за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство из них заявили о том, что предпочли бы оставить летнее время. При этом около двух третей участников (три миллиона человек) опроса оказались жителями ФРГ.

После этого председатель Еврокомиссии предложил отменить перевод стрелок уже в 2019 году. "Люди этого хотят, поэтому мы это осуществим", — заявил Жан-Клод Юнкер. По планам брюссельского ведомства, 31 марта 2019 года страны ЕС в последний раз в обязательном порядке перейдут на летнее время.

Каждая страна ЕС примет самостоятельное решение

А к октябрю следующего года каждое государство Евросоюза должно будет самостоятельно принять решение о том, останется ли оно в летнем времени или перейдет на зимнее. В любом случае соответствующее решение должно одобрить национальное правительство и Европарламент. Одновременно Еврокомиссия стремится избежать ситуации, при которой в разных странах ЕС будет действовать разное время из опасений негативного влияния на внутренний рынок.

При этом уже сейчас известно, что инициативу ЕС поддерживают не все правительства. В частности, премьер-министр Португалии Антониу Кошта высказался за сохранение перехода на зимнее и летнее время.

Три часовых пояса в Европейском Союзе

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза — опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии, — восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября — на час назад. При этом европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше. В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других стран — еще значительно раньше. "Стандартным" временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В марте был осуществлен переход на летнее время, которое было решено оставить на постоянной основе. Вскоре выяснилось, что в большинстве регионов страны летнее время некомфортно для человека в зимнее время, и в итоге в октябре 2014 года стрелки еще раз перевели на час назад. Таким образом, в РФ действует зимнее время.