В Австрии комиссия по делам ЕС обсудит прозрачность союза и его близость к гражданам

По оценке заместителя председателя комиссии по делам ЕС Яака Мадисона, граждане ЕС хотели бы знать, как союз будет выглядеть после выхода Великобритании. ”Европейская комиссия должна критически посмотреть на себя и понять, какие именно ошибки, которые до сих пор никто не желает признавать, привели к выходу Великобритании из ЕС. И лишь после этого мы сможем продолжить обсуждение будущего союза”, — сказал Мадисон.

На повестке дня COSAC: достижения Австрии в рамках председательства, состояние переговоров по выходу Великобритании из ЕС, политика ЕС в области климата, Энергетический союз, а также прозрачность союза и близость его к гражданам в свете предстоящих выборов в Европейский парламент.

Заседание комиссий парламентов государств-членов ЕС по делам Европейского союза в Вене пройдет с 18 по 20 ноября. От Эстонии в мероприятии участвуют Моника Хауканымм, Тармо Круузимяэ, Калле Паллинг и Барби Пильвре.