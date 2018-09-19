19.09.2018, 19:30

Туск призвал ЕС провести саммит по миграции с участием арабских государств

 (3)
Deutsche Welle
EST
Туск призвал ЕС провести саммит по миграции с участием арабских государств
Euroopa Ülemkogu president Donald TuskFoto: Madis Veltman

Европейскому Союзу следует провести чрезвычайный саммит по вопросам миграции совместно с Лигой арабских государств. Об этом заявил в среду, 19 сентября, председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита ЕС в австрийском Зальцбурге.

По его мнению, подобная встреча в верхах может состояться в феврале 2019 года в Египте. Туск намерен выступить в Зальцбурге с соответствующим предложением.

"Несмотря на агрессивную риторику, ситуация движется в правильном направлении", — заявил глава Евросовета. В частности, уровень нелегальной миграции в ЕС снизился с 2 млн человек в 2015 году до менее чем 100 тысяч в текущем году. Это обусловлено нацеленной на защиту внешних границ Евросоюза политикой и сотрудничеством с государствами за его пределами, утверждает Туск.

Он призвал страны ЕС вернуться к конструктивному партнерству в решении вопросов миграции и прекратить взаимные обвинения. Недопустимо деление на "тех, кто хочет решить проблему, и тех, кто намерен воспользоваться ей в политических целях", подчеркнул председатель Европейского совета.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

19.09.2018
На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.
Подробнее

Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов

19.09.2018
На этой неделе пассажиры Nordica столкнулись с неоднократным опозданием или отменой рейсов. Причины были связаны с техническими поломками и человеческими проблемами, заявил представитель отечественной авиакомпании.
Подробнее



Хельме обвинил Корба в разжигании антиэстонской ненависти

19.09.2018
На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
Подробнее

Спортсмен, диверсант, эмигрант. Противоречивая жизнь чемпиона Эстонии

19.09.2018
28 августа 1943 года из Ивановской области за линию фронта в немецкий тыл вылетел военный самолет, на борту которого находились 10 советских парашютистов. Диверсионной группой руководил успешный эстонский спортсмен Эльмар Ряхн.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €


Порноактриса Сторми Дэниелс выпускает книгу о романе с Трампом. О чем в ней говорится?

19.09.2018
В начале октября — за месяц до промежуточных выборов в США — в продажу поступит книга бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс, в которой она подробно рассказывает о своем романе с Дональдом Трампом более чем десятилетней давности. Из таблоидной истории слухи о романе давно превратились в один из главных политических скандалов в США.
Подробнее

В интервью ERR Артемий Троицкий сравнил Эстонию с Африкой

19.09.2018
Журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который четыре года назад эмигрировал в Эстонию, раскритиковал ситуацию с межнациональными отношениями в прибалтийской стране. Об этом сообщает портал ERR.
Подробнее