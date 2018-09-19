Туск призвал ЕС провести саммит по миграции с участием арабских государств

По его мнению, подобная встреча в верхах может состояться в феврале 2019 года в Египте. Туск намерен выступить в Зальцбурге с соответствующим предложением.

"Несмотря на агрессивную риторику, ситуация движется в правильном направлении", — заявил глава Евросовета. В частности, уровень нелегальной миграции в ЕС снизился с 2 млн человек в 2015 году до менее чем 100 тысяч в текущем году. Это обусловлено нацеленной на защиту внешних границ Евросоюза политикой и сотрудничеством с государствами за его пределами, утверждает Туск.

Он призвал страны ЕС вернуться к конструктивному партнерству в решении вопросов миграции и прекратить взаимные обвинения. Недопустимо деление на "тех, кто хочет решить проблему, и тех, кто намерен воспользоваться ей в политических целях", подчеркнул председатель Европейского совета.