Trind Ventures инвестирует 21 млн евро в предприятия Европы и Балтии

Инвестиционное предприятие Trind Ventures собрало в своем новом фонде 21 миллион евро. Фонд будет инвестировать в находящиеся на начальном этапе ИТ-предприятие Эстонии, Латвии, Литвы, а также Центральной и Северной Европы.
Фонд предлагает технологическим предприятиям начальный капитал в размере до 100 000 евро и будет продолжать делать инвестиции вплоть до 3 миллионов евро на предприятие. Планируется инвестировать в около 10 новых предприятий в год.
Основными инвесторами фонда Trind Ventures являются Европейский инвестиционный фонд, Пенсионный фонд LHV и команда Trind Ventures.
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