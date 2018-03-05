Trind Ventures инвестирует 21 млн евро в предприятия Европы и Балтии

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Инвестиционное предприятие Trind Ventures собрало в своем новом фонде 21 миллион евро. Фонд будет инвестировать в находящиеся на начальном этапе ИТ-предприятие Эстонии, Латвии, Литвы, а также Центральной и Северной Европы.