Transparency International: 19 стран решают все, но не несут никакой ответственности

Как отмечает Transparency International, Еврогруппа, то есть 19 стран Еврозоны, играет роль "неформального правительства" ЕС. Не имея при этом ни центрального офиса, ни официального персонала. Чисто юридически Еврогруппа не может принимать решения, но на практике принимает их через посредничество других институций.

Таким образом, Еврогруппа контролирует те сферы, которые обычно считаются прерогативой национальных правительств: отклоняет принятый бюджет, накладывает штрафные санкции или принимает решения о финансовой поддержке в кризисной ситуации.

"Сама мысль о том, что евро контролирует неформальная институция, не согласовывается с ответственностью, — считает координатор исследований европейского отдела Transparency International Лео Хофман-Акстхельм. — Министры привыкли вести переговоры за закрытыми дверьми, потому что пристальное демократическое наблюдение сделало бы их сложнее. То, что они прячутся за Еврогруппой, позволяет им винить во всем Брюссель, в то время как Еврогруппа как таковая не несет ответственности ни перед кем".

И хотя министры финансов, которые работают в Еврогруппе, официально отвечают перед парламентами своих государств, эта децентрализованная система не работает, считают авторы заявления.

"Только Франция и Германия способны переварить всю информацию, — добавил Хофман-Акстхельм. — Остальные министры финансов важные решения, в том числе касающиеся национальных бюджетов, принимают не учитывая всю картину и без соответствующего парламентского контроля". По его словам, это дает Франции и Германии возможность давить на другие страны Еврозоны.