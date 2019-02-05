05.02.2019, 18:50

Transparency International: 19 стран решают все, но не несут никакой ответственности


rus.DELFI.lv
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Foto: Ilmar Saabas

Решения Еврогруппы затрагивают миллионы жителей Евросоюза, но никакой ответственности за эти решения Еврогруппа не несёт. Такое заявление опубликовала во вторник международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, сообщает rus.delfu.lv со ссылкой на LETA.

Как отмечает Transparency International, Еврогруппа, то есть 19 стран Еврозоны, играет роль "неформального правительства" ЕС. Не имея при этом ни центрального офиса, ни официального персонала. Чисто юридически Еврогруппа не может принимать решения, но на практике принимает их через посредничество других институций.

Таким образом, Еврогруппа контролирует те сферы, которые обычно считаются прерогативой национальных правительств: отклоняет принятый бюджет, накладывает штрафные санкции или принимает решения о финансовой поддержке в кризисной ситуации.

"Сама мысль о том, что евро контролирует неформальная институция, не согласовывается с ответственностью, — считает координатор исследований европейского отдела Transparency International Лео Хофман-Акстхельм. — Министры привыкли вести переговоры за закрытыми дверьми, потому что пристальное демократическое наблюдение сделало бы их сложнее. То, что они прячутся за Еврогруппой, позволяет им винить во всем Брюссель, в то время как Еврогруппа как таковая не несет ответственности ни перед кем".

И хотя министры финансов, которые работают в Еврогруппе, официально отвечают перед парламентами своих государств, эта децентрализованная система не работает, считают авторы заявления.

"Только Франция и Германия способны переварить всю информацию, — добавил Хофман-Акстхельм. — Остальные министры финансов важные решения, в том числе касающиеся национальных бюджетов, принимают не учитывая всю картину и без соответствующего парламентского контроля". По его словам, это дает Франции и Германии возможность давить на другие страны Еврозоны.

В качестве решения проблемы Transparency International предлагает превращение Еврогруппы в официальную институцию ЕС и интеграция ее в Совет Европы.

Тransparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. МеВ конце января 2019 года Тransparency International заявила, что Латвия — самая коррумпированная страна Балтии. По итогам исследования уровня коррупции за прошлый год Латвия получила 58 баллов и занимает 41-е место среди 180 стран. Чем этот индекс ниже, тем уровень коррупции выше. Первое место в индексе занимает Дания — 88 баллов, далее следуют Новая Зеландия — 87 баллов, третье место разделили Финляндия, Швейцария, Швеция и Сингапур — 85 баллов. В конце списка 180 стран Сомали — 10 баллов, Сирия и Южный Судан — 13 баллов.ждународное движение Transparency International было основано в 1993 году бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в Берлине. На настоящий момент у организации существуют отделения более чем в 100 странах мира. В Латвии ее представляет созданное в 1998 году Общество за открытость Delna.

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