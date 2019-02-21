Тенденция: жители Эстонии все лучше относятся к ЕС

Исследование показало, что жители Эстонии все лучше относятся к ЕС. Положительно к ЕС относятся 45% респондентов (самый высокий показатель за последние четыре года), нейтрально — 45%, негативно — 9%. Уровень поддержки жителями Эстонии ЕС выше среднего по союзу.

Что касается медиаканалов, то больше всего доверия вызывают традиционные формы: радио (66%) и телевидение (65%). Печатным СМИ доверят 55%, интернету — 42%. Меньше всего доверия вызывают социальные сети — 22%.

С фейковыми новостями сталкивалось, по их словам, около половины жителей Эстонии и три четверги всех европейцев. Как эстонцы, так и европейцы считают, что способны отличить лженовости от обычных. Проблемой фейковые новости считает менее половины эстоноземельцев (среди европейцев в общем этот показатель составляет 71%), а угрозой демократии — 66% жителей Эстонии.

Из институтов жители Эстонии больше всего доверяют полиции (83%), самоуправлениям (63%), правительству ЭР (54%) и ЕС (53%). Менее всего доверия вызывают партии (18%).

Самой большой проблемой для Эстонии, по мнению респондентов, является рост цен, инфляция и дороговизна (44%). Далее следуют проблемы со здравоохранением и социальным страхованием (35%).