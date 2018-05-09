Таави Аас: День Европы напоминает нам, насколько мы свободны

"Сегодняшний День Европы напоминает нам о степени нашей свободы", - сказал мэр Таллинна Таави Аас, выступая перед собравшимися по случаю этого дня на площади Вабадузе.

"Такая свобода Еще недавно была далеко не само собой разумеющимся делом, — подчеркнул он. — Мы можем теперь ездить в соседние государства, не вынимая рук из карманов, без всяких виз, мы можем учиться и работать в других странах, мы можем покупать в магазинах товары, уверенные, что они проверены и безопасны. Те самые трамвайные пути, что ведут в аэропорт, построены при финансовой поддержке Европы, да и развязка в Хааберсти, которая вскоре будет готова, строится во многом на европейские средства".

Мэр выразил уверенность, что Европа и впредь останется зажиточным и успешным регионом мира с понятными правилами, в рамках которых удобно жить и действовать, что ЕС не утонет в бюрократии, а будет быстро и гибко реагирующим на обстановку сообществом. Аас призвал молодежь слать руководящим органам ЕС свое видение будущего этого союза так году в 2030-м.