Свершилось: Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт

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EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastu Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон.