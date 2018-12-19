Свершилось: Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт

Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон.
Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.