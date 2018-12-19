19.12.2018, 19:35

Свершилось: Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт

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EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastu
EKRE toetajad protestisid ränderaamistiku vastuFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 19, декабря Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт, который поддержали 152 страны, в том числе и Эстония. Против пакта проголосовали 5 членов ООН. Эстонию представлял посол при ООН Свен Юргенсон.

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