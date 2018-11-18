Sunday Times: в Британии готовятся вводить войска в случае провала сделки с ЕС

Отмечается, что план разрабатывают офицеры, которые курируют операцию Temperer, в плане которой вывод на улицы военных в случае крупного теракта.

По данным издания, план No Deal (”Нет сделки”) будет подразумевать вывод солдат в ключевые точки, чтобы они помогали полиции сохранять общественный порядок.

Также отмечается, что в общей сложности 10 тыс. военнослужащих могут быть привлечены к обеспечению порядка в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб обвинил британского премьера Терезу Мэй в провале соглашения с ЕС.