18.11.2018, 15:30

Sunday Times: в Британии готовятся вводить войска в случае провала сделки с ЕС


Gazeta.ru
EST
Sunday Times: в Британии готовятся вводить войска в случае провала сделки с ЕС
AFP

Британские военные разрабатывают план экстренных мер для реагирования на хаос, который может вызвать провал сделки Великобритании и ЕС. Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что план разрабатывают офицеры, которые курируют операцию Temperer, в плане которой вывод на улицы военных в случае крупного теракта.

По данным издания, план No Deal (”Нет сделки”) будет подразумевать вывод солдат в ключевые точки, чтобы они помогали полиции сохранять общественный порядок.

Также отмечается, что в общей сложности 10 тыс. военнослужащих могут быть привлечены к обеспечению порядка в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб обвинил британского премьера Терезу Мэй в провале соглашения с ЕС.

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