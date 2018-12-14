Суд ЕС подтвердил запрет на въезд новейших дизельных автомобилей

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге подтвердил правомочность запрета движения дизельных автомобилей новейшего поколения в населенных пунктах Европы, частично отменил распоряжение Европейской комиссии от 2016 года, которое регулирует нормы выхлопов продуктов сгорания дизельных автомобилей с двигателями класса Евро-6. В четверг, 13 декабря, суд удовлетворил совместный иск Парижа, Брюсселя и Мадрида, разрешив им оспаривать расширенные Еврокомиссией предельные нормы выбросов оксидов азота.

Речь идет о введении в ЕС новой системы тестирования уровня выхлопных газов RDE (Real Driving Emissions), в которой выхлопы измеряются не в лаборатории, как ранее, а в условиях уличного движения. Еврокомиссия повысила максимальные нормы выбросов оксидов азота с 80 мг/км до 168 мг/км на время переходного периода и до 120 мг/км — после него, сославшись на неточности при измерении выхлопов. Суд признал это решение недействительным.

Экологи предупреждают о предстоящих запретах

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe приветствовала решение европейского суда. "Тем самым мы получаем поддержку по нашим искам, направленным на поддержание чистоты воздуха", — заявил глава организации Юрген Реш (Jürgen Resch) агентству AFP. После этого решения более благоприятные шансы будут иметь и иски потребителей против автомобильных концернов, указал он далее.