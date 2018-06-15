Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США

Реакция Евросоюза стала ответом на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Они вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов — из алюминия. Как ожидается, они затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму в 6,4 млрд евро.