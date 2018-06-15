15.06.2018, 14:10

Страны ЕС одобрили ответные пошлины на товары из США

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Deutsche Welle
EST 1
Euroopa Komisjon.
Euroopa Komisjon.Foto: Scanpix, AFP

Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 миллиарда евро. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в четверг, 14 июня. Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

В Еврокомиссии сообщили, что соответствующая директива будет выпущена в ближайшие дни с тем, чтобы европейские пошлины в размере 25 процентов вступили в силу с 1 июля текущего года. Ожидается, что 1 июля Канада введет соответствующие штрафные пошлины на товары из США.

Реакция Евросоюза стала ответом на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Они вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов — из алюминия. Как ожидается, они затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму в 6,4 млрд евро.

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