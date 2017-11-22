Страны ЕС одобрили изменения правил органического производства

Государства-члены Евросоюза решил поддержать предложение Европарламента по новым правилам органического сельскохозяйственного производства и маркировки органической продукции. После окончательного утверждения, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Новые правила должны упростить и согласовать многие регулирующие органическое сельскохозяйственное производство положения как внутри ЕС, так и за его пределами. До 2021 года у производителей, предпринимателей и торговых партнеров будет достаточно времени, чтобы привыкнуть к новым положениям.

Представители стран ЕС согласились, что действующие правила, которым уже 20 лет, не выполняют свое предназначение и скорее препятствуют, а не помогают развитию сектора, чья общая стоимость достигает 27 миллиардов евро, и который за последнюю декаду увеличился до 125%.

Развитию сектора способствуют малые предприятия, которые как новая группа смогут использовать систему сертификации, которая уменьшит из траты на сертификацию. Производители получат доступ на органический сельскохозяйственный рынок семян, что улучшит биологическое разнообразие и экологическую устойчивость сельскохозяйственных культур, а также способствует инновациям.

Новые правила гарантируют сельскохозяйственным производителям ЕС равные возможности, а логотип органической продукции ЕС поддержит качество продукции по всей Европе. Гарантия качества также важна, что большинство потребителей платят за органическую продукцию более высокую цену.

Данные правила будут действовать и для сельскохозяйственных производителей из третьих стран, которые экспортирую свою органическую продукцию на рынок ЕС. Правила заменять более чем 60 особых стандартов, действующих сейчас в отношении органической продукции.