Странам Балтии выделят на Rail Baltic 110 миллионов евро, Польше — 338 миллионов

Координатор коридора между северным и Балтийским морем программы TEN-T Кэтрин Траутманн сообщила, что выделенные в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей проекту Rail Baltic дополнительные полмиллиарда евро — значительная сумма, если учитывать, что 2,7 миллиарда были разделены между 152 проектами.

При этом Эстония, Латвия и Литва получат лишь 110 миллионов евро на финансирование общего предприятия RB Rail. Остальная сумма — 338 миллионов евро — досталась Польше на строительство отрезка Белосток-Элк. По словам координатора, 80% польской части трассы Rail Baltic будет готово к 2023 году.

Данные полмиллиарда евро прибавятся к уже выделенным проекту Rail Baltic 1,2 миллиардам евро финансирования. Для получения суммы должно быть выполнены определенные условия.

Согласно подсчетам, общая стоимость проекта Rail Baltica в странах Балтии составит 5,8 миллиардов евро.