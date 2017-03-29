Статистика: на дорогах ЕС в среднем в день погибает 70 человек

Еврокомиссия опубликовала статистику по безопасности дорожного движения за 2016 год, согласно которой количество ДТП с летальным исходом сократилось во всем ЕС на 2%. В Эстонии в ДТП погиб за год 71 человек, что по сравнению с 2010 годом на 10% меньше.

По словам еврокомиссара по транспорту Виолетты Булк, хотя статистика показывает позитивные изменения, но на дорогах Евросоюза погибает в среднем 70 человек в день, а количество пострадавших в пять раз больше.

В ЕС в общей сложности за год погибло 25 500 человек, что на 600 меньше показателя 2015 года, и на 6 000 меньше, чем в 2010 году. Согласно оценке Еврокомиссии, серьезно пострадало 135 000 человек, большая которых — пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты.

На дорогах Эстонии в 2016 году в ДТП погиб 71 человек, что на 4 смерти больше, чем в 2015 году, но меньше показателей 2010 года (79 летальных исходов).

Количество смертей в ДТП различается и в разных странах, что зависит и от населения страны. Если в Болгарии Румынии в прошлом году в ДТП погибли около ста человек на миллион жителей, то в Швеции и Великобритании — меньше 30. Среди стран Балтии в Эстонии на миллион жителей пришлось 54 смерти на дорогах, в Литве — 65, а в Латвии больше всего — 80.

Перед странами-государствами поставлена цель — добиться уменьшения количества летальных исходов в ДТП вполовину в течение периода 2010–2020. Статистика показывает, что для этого нужно приложить больше усилий.