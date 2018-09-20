20.09.2018, 14:50

Старания Еврокомиссии увенчались успехом: сервсис Airbnb станет более прозрачным для потребителей


rus.delfi.ee
EST
Moodulmaja Otepääl
Moodulmaja OtepäälFoto: Airbnb

После опубликованного в июле призыва Еврокомиссии и европейских ведомств по защите прав потребителя сервис Airbnb решил внести в пользовательские условия изменения и более понятно позиционировать цены, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Изменения должны быть внедрены до конца 2018 года.

”Интернет внес существенные коррективы в то, как мы путешествуем, ищем ночлег и проводим свой отпуск. Но те, кто предлагает в интернете услуги, должны также следовать правилам и брать на себя ответственность за то, если что-то пойдет не так. Рада констатировать тот факт, что Airbnb готов внедрить необходимые изменения, чтобы обеспечить полную прозрачность и ясность в том, за что потребитель платит”, — сказала комиссар ЕС по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Журова.

Так, Airbnb обязуется отображать полную стоимость бронировки со всеми дополнительными расходами (к примеру, платной за услуги и уборку). В случае, если рассчитать итоговую стоимость невозможно, потребителю следует четко сообщить о том, что может взиматься дополнительная плата. Также Airbnb должен будет четко указывать, кто делает предложение: частное лицо или предприятие, поскольку от этого зависит, какие потребительские нормы будут применяться.

Кроме того, платформа должна привести все свои пользовательские соглашения с нормативами ЕС. В случае возникновения ущерба потребитель должен иметь возможность обратиться против предоставившего услугу лица в суд. Также он может подать в суд на Airbnb в стране своего проживания, и это должно быть также четко указано. Также Airbnb обязуется оповестить потребителе о том, что в случае, если Airbnb отказывается от договора или удаляет содержание, то потребитель иметь право подать жалобу и получить компенсацию.

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