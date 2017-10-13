Стали известны лауреаты премии за самое понятное послание 2017 года

Премии за самое ясное послание 2017 года получили книга Юхана Пюттсеппа "Mina olen enda oma” ( ”Я — свой собственный” ), действительная пищевая пирамида от Института развития здоровья, видео о председательстве Эстонии в ЕС и деятельность Спасательного департамента.

Патрон конкурса канцлер права Юлле Мадизе передаст победителям призы 13 октября, на гала-мероприятии в честь Международного дня ясного языка, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

По словам Мадизе, выражаться ясно трудно, поскольку это предполагает понимание сущности вопроса, ответственность за свои слова и прикладывание усилий. К адресату послания следует относиться с уважением и прямо сообщать, кто, где, когда и что будет делать.

В категории ”Потребительский текст с самым понятным посланием” первое место получила книга Юхана Пюттсеппа "Mina olen enda oma”. Изданная Союзом защиты детей книга говорит с детьми на их языке на тему того, как вместе с родителями разрешить сложные и неудобные ситуации. В данной категории жюри отметило также статью-мнение Юлле Лейзи в Postimees и блог дипломата Матти Маасикаса "Gondori kroonika”.

В категории ”Потребительская картинка с самым понятным посланием” приз получила действительная пищевая пирамида Института развития здоровья. Пирамида была составлена на основании исследования пищевого поведения населения страны и отражает то, что мы едим на самом деле по сравнению с тем, что советуется есть. Кроме того, в этой категории были отмечены карикатура Урмаса Немвальтса в Postimees и карта событий автономии Эстонии в Петербурге.

В категории ”Потребительская картина с самым понятным посланием и потребительское видео с самым понятным посланием” победили ролики о председательстве Эстонии в Совете ЕС. Понятная графика с конкретными и дельными видео делают сложную тему председательства понятной, дают информацию о связанных с председательством нарушениях движения и прочем. Также в этой категории были отмечены Отчет о развитии человека в Эстонии за 2016/2017 "Миграционная эпоха в Эстонии”, отчеты OSKA о будущем сферы рабочей силы и навыков и э-курс ”Основы права” от ТУ.

Учреждением, наиболее активно продвигающим идею ясного послания, стал Спасательный департамент, который на протяжении многих лет проводил содержательные и активные общественные инфокампании, которые со временм становятся все более точными, понятными и заботливыми. Также были отмечены SEB Pank, ток-шоу ETV2 "Plekktrumm" и радиоведущая ERR Кая Кямер.

Оценивало конкурсные работы жюри, состоявшее из представителей Института эстонского языка, представительства Еврокомиссии в ЕС, Союза литературных редакторов Эстонии, Союза графических дизайнеров Эстонии и E-riigi Akadeemia.