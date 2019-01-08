США понизили статус представительства ЕС в Вашингтоне

"Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати (для себя. — Ред.) — забыли уведомить нас об этом", — отметил собеседник DW.

"Могу подтвердить, что этот шаг не был хорошо воспринят в Брюсселе", — подчеркнул он, добавив, что официальный ответ ЕС на принятую меру еще обсуждается.

Понижение ранга миссии — с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации, по всей видимости, произошло в конце минувшего года. Дипломаты полагают, что оно могло быть осуществлено в конце октября — начале ноября 2018 года.

"Речь идет не просто о протоколе"

В указанный период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии Дэвид О'Салливан не получил приглашение на ряд проходивших в Вашингтоне мероприятий.

Обратившись, в частности, к организаторам похорон 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в декабре прошлого года, они получили сведения о фактическом изменении статуса миссии.

"Очевидно, что речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив", — заявил DW базирующийся в Вашингтоне дипломат одной и стран ЕС.