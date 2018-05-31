США анонсировали введение пошлин на сталь и алюминия из ЕС

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня. Об этом сообщает Reuters.

”Мы с нетерпением ожидаем продолжения переговоров, как с Канадой, так и с Мексикой, с одной стороны, и с Европейской комиссией, с другой стороны, потому что есть еще вопросы, которые нам также необходимо решить”, — сказал Росс.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Европа даст единый и твердый ответ США в случае введения пошлин на сталь и алюминий.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.