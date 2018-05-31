31.05.2018, 18:03

США анонсировали введение пошлин на сталь и алюминия из ЕС

 (9)
Gazeta.ru
EST 2
lipp-1-7
Foto: Ilmar Saabas

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня. Об этом сообщает Reuters.

”Мы с нетерпением ожидаем продолжения переговоров, как с Канадой, так и с Мексикой, с одной стороны, и с Европейской комиссией, с другой стороны, потому что есть еще вопросы, которые нам также необходимо решить”, — сказал Росс.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Европа даст единый и твердый ответ США в случае введения пошлин на сталь и алюминий.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

31.05.2018
В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
Подробнее


Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Латвии пожарные поймали за ноги упавшего с четвертого этажа человека

31.05.2018
В минувшие выходные Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила вызов в многоквартирный дом. Сообщалось о том, что человек собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа, пишет rus.delfi.lv.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

Нарвитяне не верят, что детское отделение Нарвской больницы все-таки не закроют навсегда

31.05.2018
С июня по конец сентября детское отделение Нарвской больницы будет закрыто в связи с уменьшением числа юных пациентов, которых станут лечить в этот период в терапевтическом отделении. Многие нарвитяне, пришедшие на встречу с руководством больницы, которая практически целиком была посвящена вышеназванному вопросу, не верят, что это не начало полной и окончательной ликвидацией детского отделения, что бы им не говорило начальство больницы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ: DELFI на концерте Pharaoh! Почему молодежь слушает его и что находится в гримерке у хип-хоп артистов

31.05.2018
Концерты в Берлине, Стокгольме, Праге, Тель-Авиве, миллионные просмотры клипов на youtube, по словам самих же рэперов, какое-то отдельное место в современной русской музыке - всего этого добился рэпер из России Pharaoh (Фараон).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее