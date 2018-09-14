14.09.2018, 18:50

Союз между Европой и Африкой: планы и предложения Еврокомиссии


rus.delfi.ee
EST
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Foto: Andres Putting

Как Delfi уже писал ранее, в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с докладном по ситуации в ЕС в 2018 году.

Подробно остановился Юнкер и на отношениях ЕС и Африки. ”Африке нужна не благотворительность, а настоящее и справедливое партнерство. И нам, европейцам, это партнерство также необходимо”, — отметил он и выступил с предложением о создании нового союза, благодаря которому ”Европа и Африка могли бы совершать жизнеспособные инвестиции и создавать рабочие места. Союз, о котором мы говорим, помог бы создать в ближайшие пять лет в Африке до 10 млн рабочих мест”, — сказал Юнкер.

Еврокомиссия предлагает увеличить инвестиции в Африку, усилить товарообмен, создать рабочие места и инвестировать в образование и развитие навыков, а также начать подготовку к созданию зоны свободного товарообмена между двумя материками.

Финансовая помощь ЕС до 2020 года позволит 35 000 студентам и ученым из Африки принять участие в программе Erasmus+. До 2027 года в программе смогут принять участие еще 70 000 человек, что означает 105 000 участников в течение 10 лет. Благодаря финансовой помощи ЕС 750 000 человек получат профессиональное образование, 30 млн человек и коммерческих объединений — доступ к электричеству, а 24 млн человек — доступ к дорогам, которые будут проходимыми круглый год. Через инвестиционные программы для малых и средних предприятий планируется создать 3,2 млн рабочих мест.

В ближайшие месяцы состоится обсуждение планов с африканскими партнерами, чтобы сообща расставить приоритеты и определить дальнейшие шаги.

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