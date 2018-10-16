Совет Европы: Латвию призвали не злоупотреблять лояльностью и пресекать речи о "русских колонистах"

Этот доклад о Латвии — третий с момента ратификации. Предыдущий был обнародован в 2014 году: стране указали на огромное количество недостатков политики государства в отношении нацменьшинств. В этот раз доклад от правительства Латвии комиссия получила еще в октябре 2016 года, а страну эксперты посетили в ноябре 2017 года, когда реформаторские аппетиты министра образования Карлиса Шадурскиса еще только набирали обороты, а в суровые языковые поправки к Закону об образовании никому не хотелось верить. Тем не менее и в этот раз доклад (полный текст можно прочесть по этой ссылке) содержит немало суровых наблюдений и рекомендаций.

Увы, никаких санкций за невыполнение взятых на себя обязательств по Конвенции страны не несут. Европейский суд по правам человека считает, что правительства стран-членов Совета Европы вольны сами регулировать вес официального языка, а право использовать определенный язык не входит в перечень основных прав и свобод, гарантируемых Европейской конвенцией по правам человека. За исключением специфических случаев, касающихся, к примеру, ареста и судебного процесса.

Новый доклад КК подробно исследует ситуацию в Латвии — с цифрами и конкретными примерами невыполнения и злостного нарушения положений Конвенции, но для начала — хвалят за достижения.

Ситуация в целом: раскол страны и успехи русскоязычных в освоении госязыка

КК отмечает, что Латвия по-прежнему борется с последствиями раскола по национальной линии. Главные стороны фронта — латышское большинство и русское меньшинство — всячески подчеркивают свои разные точки зрения на геополитику и культурную самобытность.

По сведениям КК, более 90% респондентов, чей родной язык русский, знают и латышский, причем почти половина респондентов оценивают свои знания госязыка как хорошие.

В документе приводится расклад по нацменьшинствам: в начале прошлого года в Латвии проживало 1 670 670 граждан и 222 847 неграждан, а кроме того — 56 423 граждан других стран (в том числе, 42 160 граждан России). По данным переписи-2011, 62% жителей в обиходе чаще пользуются госязыком, а 37,2% — русским. Другой язык выбирают всего 0,7% населения.

Подчеркивается, что в столице и на востоке страны ситуация сильно отличается от прочих областей: в переписи 40,2% жителей Риги заявили о своей русской этнической принадлежности, а по-русски дома говорят 55,8% рижан и 60,3% жителей Латгальского региона.

+ Латвию похвалили

Русский язык: бонус в работе, представлен в культуре и СМИ, есть истории успеха в интеграции

По наблюдениям КК, русский язык дает преимущества и обеспечивает больше возможностей для работы в коммерческом секторе, а большая доля вакансий в этом секторе требует даже обязательное требование знаний русского языка. Темы толерантности и рассказов об историях успешной интеграции, убежден КК, активно продвигаются.

Русскоязычные имеют немало возможностей "удовлетворять культурные потребности": посещать театр, концерты и библиотеку. У большинства музеев есть веб-страницы и услуги гида на русском языке. "Латвийский национальный симфонический оркестр предлагает концертную программу на латышском и русском языках", а "в Национальной библиотеке Латвии подборка литературы на русском языке составляет около 33%…"

КК отметил, что группа экспертов по политике консолидации общества, созданная под эгидой президента, опубликовала доклад, в котором рекомендует предоставление автоматического гражданства детям негражданин, поощрение использования представителями государства русского языка в ответах на вопросы русскоязычных СМИ и публикацию рассказов об успешной интеграции. И тут же, "с глубоким сожалением", КК добавляет, что предложение президента об автоматическом гражданстве новорожденным детям "негражданских" родителей было отклонено.

КК говорит о том, что телеканал LTV7 и радио LR4 продолжают транслироваться на русском языке, а также "в 2016 году четыре из пяти газет с самым высоким тиражом выходили именно на русском языке …"

В том же докладе КК "с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия властей по предоставлению лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможностей для обучения на языке меньшинств". Увы, после отъезда экспертов из Латвии "удовлетворение" было недолгим.

- Латвию поругали

Бесправие неграждан, лояльность как оружие с инакомыслием, безнаказанное хейтерство, запрет на многоязычную наружную информацию

Неграждане: не представлены даже в самоуправлениях