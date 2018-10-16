Совет Европы: Латвию призвали не злоупотреблять лояльностью и пресекать речи о "русских колонистах"
Понятие лояльности нельзя использовать для подавления плюрализма и установления единственно верных взглядов для учителей и директоров школ.
Понятие лояльности нельзя использовать для подавления плюрализма и установления единственно верных взглядов для учителей и директоров школ.
Хейтерские выступления правящих политиков и представителей общественности на темы "750 000 русских колонистов" и "латышской Латвии" должны пресекаться и строго наказываться. В ряды чиновников нужно включить больше нацменьшинств. Таблички и выступления на нескольких языках — это уважение… Обо всем этом можно прочесть в опубликованном Докладе Консультативного комитета экспертов по выполнению Рамочной конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы, передает латвийский Delfi.
Рамочную конвенцию о защите прав нацменьшинств Латвия ратифицировала в 2005 году, с существенными оговорками. За ее выполнением следит Консультативный комитет экспертов (КК), который регулярно получает сведения о достижениях страны от правительства, после чего приезжает и изучает ситуацию на месте. Затем пишет свои наблюдения и дает рекомендации. Напоследок дает шанс руководству страны пояснить недочеты. Лишь после всех предварительных церемоний отчет публикуется на сайте Совета Европы.
Этот доклад о Латвии — третий с момента ратификации. Предыдущий был обнародован в 2014 году: стране указали на огромное количество недостатков политики государства в отношении нацменьшинств. В этот раз доклад от правительства Латвии комиссия получила еще в октябре 2016 года, а страну эксперты посетили в ноябре 2017 года, когда реформаторские аппетиты министра образования Карлиса Шадурскиса еще только набирали обороты, а в суровые языковые поправки к Закону об образовании никому не хотелось верить. Тем не менее и в этот раз доклад (полный текст можно прочесть по этой ссылке) содержит немало суровых наблюдений и рекомендаций.
Увы, никаких санкций за невыполнение взятых на себя обязательств по Конвенции страны не несут. Европейский суд по правам человека считает, что правительства стран-членов Совета Европы вольны сами регулировать вес официального языка, а право использовать определенный язык не входит в перечень основных прав и свобод, гарантируемых Европейской конвенцией по правам человека. За исключением специфических случаев, касающихся, к примеру, ареста и судебного процесса.
Новый доклад КК подробно исследует ситуацию в Латвии — с цифрами и конкретными примерами невыполнения и злостного нарушения положений Конвенции, но для начала — хвалят за достижения.
КК отмечает, что Латвия по-прежнему борется с последствиями раскола по национальной линии. Главные стороны фронта — латышское большинство и русское меньшинство — всячески подчеркивают свои разные точки зрения на геополитику и культурную самобытность.
По сведениям КК, более 90% респондентов, чей родной язык русский, знают и латышский, причем почти половина респондентов оценивают свои знания госязыка как хорошие.
В документе приводится расклад по нацменьшинствам: в начале прошлого года в Латвии проживало 1 670 670 граждан и 222 847 неграждан, а кроме того — 56 423 граждан других стран (в том числе, 42 160 граждан России). По данным переписи-2011, 62% жителей в обиходе чаще пользуются госязыком, а 37,2% — русским. Другой язык выбирают всего 0,7% населения.
Подчеркивается, что в столице и на востоке страны ситуация сильно отличается от прочих областей: в переписи 40,2% жителей Риги заявили о своей русской этнической принадлежности, а по-русски дома говорят 55,8% рижан и 60,3% жителей Латгальского региона.
Русский язык: бонус в работе, представлен в культуре и СМИ, есть истории успеха в интеграции
По наблюдениям КК, русский язык дает преимущества и обеспечивает больше возможностей для работы в коммерческом секторе, а большая доля вакансий в этом секторе требует даже обязательное требование знаний русского языка. Темы толерантности и рассказов об историях успешной интеграции, убежден КК, активно продвигаются.
Русскоязычные имеют немало возможностей "удовлетворять культурные потребности": посещать театр, концерты и библиотеку. У большинства музеев есть веб-страницы и услуги гида на русском языке. "Латвийский национальный симфонический оркестр предлагает концертную программу на латышском и русском языках", а "в Национальной библиотеке Латвии подборка литературы на русском языке составляет около 33%…"
КК отметил, что группа экспертов по политике консолидации общества, созданная под эгидой президента, опубликовала доклад, в котором рекомендует предоставление автоматического гражданства детям негражданин, поощрение использования представителями государства русского языка в ответах на вопросы русскоязычных СМИ и публикацию рассказов об успешной интеграции. И тут же, "с глубоким сожалением", КК добавляет, что предложение президента об автоматическом гражданстве новорожденным детям "негражданских" родителей было отклонено.
КК говорит о том, что телеканал LTV7 и радио LR4 продолжают транслироваться на русском языке, а также "в 2016 году четыре из пяти газет с самым высоким тиражом выходили именно на русском языке …"
В том же докладе КК "с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия властей по предоставлению лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможностей для обучения на языке меньшинств". Увы, после отъезда экспертов из Латвии "удовлетворение" было недолгим.
Бесправие неграждан, лояльность как оружие с инакомыслием, безнаказанное хейтерство, запрет на многоязычную наружную информацию
Несмотря на то, что представители русских нацменьшинств и входят в Сейм, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европарламент, во власти, КК волнует то, что даже на местном уровне, никак не представлены неграждане, "несмотря на многочисленные международные рекомендации". КК воспользовался случаем напомнить властям Латвии о том, что права нацменьшинств относятся не только к гражданам.
КК в курсе ситуаций, случившихся с частными школами Innova и "Эврика". В докладе рассказывается о том, что в июне 2016 года рижская частная школа Innova, использующая русский язык для обучения, была лишена аккредитации с формулировками о недостаточной "лояльности" и плохом влиянии на "сплоченность общества". После апелляции и изменений в программе школа восстановила лицензию в январе 2017 года, но за время неясности ситуации потеряла много учеников. Другая школа с русским языком обучения "Эврика", которая беспроблемно работала 24 года, получила отказ в аккредитации в ноябре 2017 года.
КК напомнил, что "положения о лояльности" создают атмосферу подозрений и опасений и не способствуют укреплению доверия между различными слоями общества". И призвал власти Латвии избегать использования ложных оснований из серии "положений о лояльности" для давления на учителей и директоров школ, потому что это может подавлять плюрализм и привести к единообразию взглядов и мнений среди учителей и директоров школ.
КК рапортует о сокращении числа школ, использующих русский язык в преподавании с момента прошлого мониторинга: с 99 в 2011 году до 94 в 2015 году. И тенденции к еще более глобальному ужиманию русского образования в дальнейшем: "количество средних школ в Риге может быть уменьшено с 82 до 43", в том числе дети из некоторых районов полностью лишатся такой возможности.
КК призвал власти "обеспечить постоянный доступ к преподаванию и обучению на языках нацменьшинств по всей стране для удовлетворения существующих нужд". И "тщательно консультироваться" с представителями национальных меньшинств, в том числе с родителями, чтобы их интересы и проблемы в отношении языков обучения и экзаменов в школах были эффективно приняты и учтены.
КК выразил сожаление, что ситуация с использованием языков меньшинств в общении с административными структурами никак не прогрессирует. Но они знают, что по Закону о госязыке, все прочие языки могут использоваться на официальном уровне лишь в качестве редких исключений. Например, в общении с сотрудниками полиции, медицинских учреждений, спасательных служб в случаях, когда это требуется для срочного оказания медпомощи, предотвращения преступлений или оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях.
Также КК не упустил из виду, что доля представителей нацменьшинств среди лиц, которые принимают решения в национальных и местных госучреждениях, "не отражает фактического этнического многообразия Латвии".
КК приводит ряд конкретных примеров, когда "подстрекательские заявления общественных деятелей не привели к каким-либо действиям властей, создавая впечатление безнаказанности и амбивалентности". В том числе — интервью, данное писателем и опубликованное в ежедневной газете "Латвияс Авизе", в котором содержится призыв освободить Латвию от 750 000 "русских колонистов", как предварительное условие для принятия беженцев.
КК выразил озабоченность тем, что известный кинорежиссер и политик, депутат Сейма за свою опубликованную статью "Цель: латышская Латвия" (речь идет о публикации Эдвина Шноре, в котором русских он сравнивает со вшами на шубе, — прим. корр.) получил от Парламентской комиссии по этике лишь устное предупреждение. По мнению КК, "такая снисходительность посылает неправильный сигнал обществу, подталкивая политиков и других общественных деятелей к заявлениям, разжигающим вражду и разделяющим общество. Использование таких дискриминационных и оскорбительных формулировок политиками и другими общественными деятелями негативно сказывается на межэтнических отношениях и интеграции. Это в конечном счете ослабляет государство и его институты".
КК призвал политиков содействовать сплочению, терпимости и сосуществованию на основе взаимного уважения и взаимопонимания.
КК сожалеет о том, что русским, белорусам и украинцам нельзя отметить православное Рождество 7 января так же, как католикам свою дату. Многочисленные предложения оппозиции на эту тему все время получают отказ.
КК повторно напомнил, что в Латвии сохраняется существование двух параллельных медиа пространств на латышском и русском языках с очень разным содержанием. "Причем новости и редакционные комментарии часто значительно расходятся в геополитических точках зрения", — указывают в Докладе. Также отметили усиление понимания властью роли русскоязычного медиавещания из России.
По мнению экспертов, все эти факты не способствуют межкультурному взаимопониманию и диалогу между разными аудиториями по вопросам, в которых есть общий интерес для всех жителей Латвии. А ведь именно у массмедиа есть все инструменты для сплочения.
КК не в восторге от карательной деятельности Центра госязыка, который тщательно бдит использование властями в общении с избирателями исключительно госязыка. В качестве примера, "с сожалением" приводит историю Нила Ушакова, который был оштрафован на 140 евро за использование русского языка наряду с латышским в аккаунте Рижской думы на Twitter. КК рассказывает о запретах Центра госязыка на распространение русскоязычной информации о вступлении Латвии в еврозону, трамвайных остановках в Даугавпилсе и листовок с приглашениями для женщин пройти онкообследования.
КК выразил сожаление в связи с отсутствием прогресса в использовании языков нацменьшинств на топографических указателях и других надписях. Закон требует, чтобы в наружной информации фигурировал исключительно госязык. Причем это условие касается не только госучреждений, но и частных организаций, компаний, индивидуальных предпринимателей. По мнению КК, это противоречит 11-й статье Рамочной конвенции.
В качестве примера указывается инициатива домовладельца в Лиепае установить на доме табличку на трех языках (латышском, русском, английском), за которую он был оштрафован. КК выразил сожаление, что оспаривание этой нормы в Конституционном суде проходило закрыто, и в итоге жалобу отклонили.
По мнению КК, отказ в возможности перевода на языки нацменьшинств (наряду с госязыком) топографических названий и информации частного характера для наружной информации не только нарушает обязательства государства-участника Рамочной конвенции по статье 11 (3), но и показывает пренебрежение значением символических действий для интеграции. Ведь такой почин стал бы сигналом для нацменьшинств, что они — признанная и приветствуемая часть общества.
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Regional information security officer
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